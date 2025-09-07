HABER

Samsun 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20°C, gündüz 23°C, akşam 19°C ve gece 18°C civarında olacak. Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. Rüzgar kuzey yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Ufuk Dağ

8 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. 9 Eylül Salı günü sıcaklık 28°C'ye yükselecek. 10 Eylül Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 29°C seviyelerinde seyredecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve az bulutlu olacak.

Sıcak ve nemli hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak önemli. Aşırı ısınmanın önüne geçmek için bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda araç kullanırken klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu, yolculuk sırasında konforu artırır. Araç içinde yeterli su bulundurmak ve düzenli aralıklarla mola vermek, hem sürücü hem de yolcular için önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle kıyı bölgelerinde deniz suyu sıcaklıklarının 24°C civarında olması bekleniyor. Bu, denize girenler için uygun bir ortam sunuyor. Denize girmeden önce yerel uyarıları ve güvenlik önlemlerini dikkate almak önemlidir.

