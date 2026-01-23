HABER

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından X'te (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Hal böyle olunca X kullanıcıları, "X (Twitter) çöktü mü, X'te erişim sorunu mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, X (Twitter) çöktü mü, X'te erişim sorunu mu var? 23 Ocak 2026 X'te "Bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

Enes Çırtlık

X (Twitter) çöktü mü, X'te erişim sorunu mu var? 23 Ocak 2026 X'te "Bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), 23 Ocak 2026 günü erişim sorunuyla gündemde. Peki, X (Twitter) çöktü mü, X'te erişim sorunu mu var? 23 Ocak 2026 X'te "Bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?

23 OCAK 2026 X ERİŞİM SORUNU: X ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 23 Ocak 2026 16:35 sonrasında kullanıcılardan yoğun rapor geldiği görülüyor.

İddiaya göre, bazı X kullanıcıları, gönderilere verilen yanıtları görüntülemek isterken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası aldıklarını rapor ediyor.

X'TE "BİR SORUN OLUŞTU YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE" HATASI NEDİR?

X (Twitter) üzerinde karşılaşılan "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatası, genellikle uygulamanın veya tarayıcının sunucuyla sağlıklı bir iletişim kuramadığını gösteren genel bir uyarıdır.

Bu durum bazen X'in kendi iç sistemlerindeki bir aksaklıktan da kaynaklanabilir.

Öte yandan, konuyla ilgili X yönetiminden veya Elon Musk cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

