Samsun 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 23°C'ye kadar yükselebilir. Bu, tarım faaliyetleriyle uğraşanlar için önemli bir durumdur. Zirai don riski nedeniyle, çiftçilerin sabah ve gece saatlerinde ürünlerini korumak için önlem alması önemlidir.

Perşembe günü hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği öngörülüyor. Cuma günü ise hava sıcaklığının 23°C'ye yükselebilir. Bulutlu ile güneşli arası bir hava koşulunun hakim olması bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması ve alçak bulutların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde tarım sektöründe çalışanların zirai don riskine karşı dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Ayrıca, yağışlı günlerde su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı. Suyun birikebileceği alanlardan uzak durulmalıdır. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.