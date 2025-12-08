Samsun 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece en düşük sıcaklık 10°C civarında tahmin edilmektedir. Samsun genelinde nem oranı %75 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 6.8 km/saat olacaktır.

9 Aralık Salı günü hava bulutlu ve güneşli geçecektir. Sıcaklıklar 14°C ile 9°C arasında değişiklik gösterecektir. 10 Aralık Çarşamba günü yer yer güneş bekleniyor. Akşam saatlerinde hava bulutlu olma ihtimali bulunmaktadır. Sıcaklıklar 15°C ile 9°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini hatırlamalısınız. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı kalmanız için bu öneriler geçerlidir.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar, tedbirli olmalıdır. Rüzgar hızı orta seviyede olacağı için dikkatli olmakta fayda vardır. Açık alanlarda rüzgarın etkisi ile ani hava değişimleri yaşanabilir.

Hava koşullarını düzenli şekilde takip etmelisiniz. Güncel hava durumu raporlarını kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede, olası sürprizlere karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.