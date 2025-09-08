Samsun 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Öğle ve akşam saatlerinde bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece ise 21°C dolaylarında olacak. Rüzgarın güneybatı yönünden saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor.

9 Eylül Salı günü hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esmesi öngörülüyor.

10 Eylül Çarşamba günü hava daha da ısınarak çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 18°C dolaylarında olacak. Rüzgarın güneydoğu yönünden saatte 8 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli günlerin hakim olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlaması önemlidir. Aşırı ısınmanın önüne geçmek için bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda araç kullanırken klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu durum yolculuk konforunu artırır. Araç içinde yeterli su bulundurmak ve düzenli aralıklarla mola vermek, hem sürücüler hem de yolcular için önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklıklarının 24°C civarında olması bekleniyor. Bu, denize girenler için uygun bir ortam sunuyor. Denize girmeden önce yerel uyarıları ve güvenlik önlemlerini dikkate almak önemlidir.