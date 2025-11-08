Samsun 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Gündüz, hava sıcaklığının 18°C civarında olması bekleniyor. Gece, bu değer 12°C'ye düşecek. Nem oranı %87 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

9 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19°C ile 12°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü ise hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşullarının değişken olması dikkate alınmalı.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmekte fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Nem oranı yüksek olacağı için alerjik reaksiyonlara dikkat edilmeli. Gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Rüzgarın orta kuvvette esmesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için gözetilmelidir.