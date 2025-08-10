Samsun 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 31°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 12 Ağustos Salı günü ise 29°C civarında olacak.

Hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmanız gerekiyorsa, güneş kremi kullanmalısınız. Hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih etmeniz önemlidir. Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Samsun'un kıyı kesimlerinde nem oranı yüksek olabilir. Nemden korunmak için bol su içmeli ve nemli ortamlardan uzak durmalısınız.

Özellikle 8 Ağustos Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabilir. Deniz kenarında dikkatli olunmalı ve denize girmeden önce hava koşulları kontrol edilmelidir.

Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmakta fayda vardır. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlığınız ve güvenliğiniz açısından önemlidir.