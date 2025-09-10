Samsun 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 28°C civarında, gece ise 18°C civarında olacaktır. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir.

11 Eylül Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 26°C civarında, gece ise 18°C civarında olacaktır. 12 Eylül Cuma günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecektir. 13 Eylül Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında, gece ise 17°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 11 Eylül'deki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önerilir. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi nedeniyle, açık alanlarda ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta yarar vardır.

Samsun'un Eylül ayındaki hava durumu genellikle ılıman ve nemlidir. Bu dönemde nem oranı ortalama %60 civarındadır. Yağmurlu gün sayısı ay boyunca 6-7 gün arasında değişmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak günlük yaşamda konforu artıracaktır.