Samsun 11 Kasım Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Kasım 2025 Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca 19°C, gece ise 12°C civarındaki sıcaklıklar dikkat çekiyor. Nem oranı %87 ve rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. 12 Kasım'da sağanak yağışlar beklenirken, 13 ve 14 Kasım'da hafif yağmur öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması, güvenli giysiler seçmesi ve önlemler alması önem taşımakta. İşte detaylar...

Samsun'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 19°C civarında, gece ise 12°C civarında olacaktır. Nem oranı %87 düzeyinde, rüzgar hızı 6.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 17:22'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 12 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hafif yağmur, 14 Kasım Cuma günü ise yağmur ve çisenti öngörülmektedir. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 13°C ile 18°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Sağanak yağış beklenen günlerde açık alanlarda bulunanlar, su geçirmez giysiler giymelidir. Ayrıca yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için dikkat edilmelidir. Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporları düzenli olarak takip edilmelidir. Planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır.

