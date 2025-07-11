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Samsun 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak.

Samsun 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek.

Hafta sonu hava durumu, 12 Temmuz Cumartesi günü hafif yağmurlu geçecek. 13 Temmuz Pazar günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27°C ile 28°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 20°C ile 22°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek. Yağış ihtimali düşük. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun bir dönem sunuyor.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumak önemlidir. Uzun süreli güneşe maruz kalmamalı, su tüketiminizi artırmalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak sağlığınız açısından gereklidir.

Hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek planlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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