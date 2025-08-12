Samsun 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.68 km hızla esecek. Nem oranı %44 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 30°C, 14 Ağustos Perşembe günü 31°C ve 15 Ağustos Cuma günü de 31°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20-22°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 5-7 km/saat arasında esecek. Nem oranı ise %34-%44 arasında seyredecek.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir dönem sunuyor. Bununla birlikte yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Sıcak havalar, vücut ısısının yükselmesine, dehidrasyona ve güneş çarpmasına neden olabilir.

Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Ayrıca açık hava etkinliklerinde aşırı efor sarf etmekten sakınmak ve düzenli aralıklarla dinlenmek vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

Samsun'un iklimi Ağustos ayında genellikle sıcak ve nemlidir. Ortalama gündüz sıcaklığı 26.1°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 43 mm civarında, nem oranı ise %77'dir.

Samsun'da 12-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında hava koşulları sıcak ve güneşli devam edecektir. Bu dönemde sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Vücut sağlığını korumak için dikkatli olunmalıdır.