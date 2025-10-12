Samsun 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında seyredecek. Nem oranı %93 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44. Gün batımı ise 18:00 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 13 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 12°C ile 19°C arasında seyredecek. 14 Ekim Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Bu gün sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacak. 15 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont alın. Bu önlem, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişiyor. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı dengede tutmanıza olanak sağlar. Nem oranının yüksek olduğu günlerde nefes alabilen kumaşlardan giysiler tercih edin.

Rüzgar hızının düşük olması tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hafif bir rüzgarlık bulundurun. Hava koşullarını düzenli olarak kontrol edin. Ani değişikliklere karşı tedbir almanız, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.