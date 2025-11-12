Samsun 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde kapalı ve bulutlu bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-18°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-12°C arasında olacak. Nem oranı %60-90 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı 4-7 km/saat civarında olacak.

13 Kasım Perşembe günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14-16°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 9-10°C civarında değişecek. 14 Kasım Cuma günü de yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 15-16°C, gece sıcaklıkları 12-13°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü yağışların azalması bekleniyor. Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 14-18°C, gece sıcaklıkları ise 13-14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önerilir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi, soğuk havaya karşı hazırlıklı olmayı gerektirir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Kıyı bölgelerinde ise zaman zaman daha kuvvetli esecektir. Bu nedenle, plan yaparken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

Samsun'da 12 Kasım'dan itibaren hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve hazırlıklarla, hava şartlarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkün.