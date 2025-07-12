Samsun 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 28°C yüksek sıcaklık ve 21°C düşük sıcaklıkla bekleniyor. Bu, yaz aylarında sıkça karşılaşılan nemli ve değişken hava koşullarını yansıtıyor.

13 Temmuz Pazar günü kısmen güneşli, 14 Temmuz Pazartesi günü ise tamamen güneşli bir hava öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü kısmen güneşli bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 21°C ile 30°C arasında değişecek. Bu, yazın tipik sıcaklık aralığını yansıtıyor.

Samsun'da yaz aylarında nem oranı genellikle yüksektir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür. Sıcak ve nemli havalarda, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için dışarıda bulunmak güneş çarpması riskini artırabilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak, daha serin ve rahat bir deneyim sunar.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle öğleden sonra ani sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Yaz aylarında hava kalitesi de önemlidir. Samsun'da hava kalitesi genellikle "İyi" kategorisindedir. Ancak yoğun trafik ve sanayi faaliyetlerinin arttığı günlerde hava kalitesi düşebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Samsun'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü muhtemel sağanak yağışlarla birlikte sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha güneşli ve sıcak koşullar öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani yağmurlara karşı hazırlıklı olmak ve hava kalitesini göz önünde bulundurmak, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.