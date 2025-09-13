HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Samsun 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 25°C olması öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık yine 25°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Hava durumunun ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisi artabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gerekli durumlarda uygun giysilerle kendinizi korumaya dikkat edilmelidir.

Samsun'da hava koşullarının genel olarak ılıman ve güneşli olması beklenmektedir. Hava durumundaki ani değişiklikleri takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!Samsun'da kahreden olay: Anne, baba ve 3 yaşındaki oğlu otomobil ile Kızılırmak'a uçtu!
Yüzerken beyin kanaması geçirdiYüzerken beyin kanaması geçirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.