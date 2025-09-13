Samsun 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 25°C olması öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık yine 25°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Hava durumunun ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkisi artabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gerekli durumlarda uygun giysilerle kendinizi korumaya dikkat edilmelidir.

Samsun'da hava koşullarının genel olarak ılıman ve güneşli olması beklenmektedir. Hava durumundaki ani değişiklikleri takip etmek faydalı olacaktır.