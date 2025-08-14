HABER

Samsun 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 30°C, gece ise 20°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Samsun'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 20°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %49 ile %72 arasında değişecek.

15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 30°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 30°C ve 17 Ağustos Pazar günü 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C, akşam saatlerinde ise 20°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan eserken, nem oranının %49 ile %72 arasında kalması öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygundur. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle bazı önlemler almak önemlidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermek faydalıdır. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanarak cilt korunmalıdır. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmamaya dikkat etmek de önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

