Samsun 14 Ekim Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 14 Ekim 2025 tarihinde hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek ve gün boyunca 12°C ile 20°C arasında değişkenlik gösterecek. 15 Ekim'de az bulutlu, 16 Ekim'de ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 13°C ile 16°C arasında olacak. Önümüzdeki günlerde değişen hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %85 olacak. Rüzgar hızı ise 14.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:48'dir. Gün batımı ise 17:58 olarak hesaplanmıştır.

15 Ekim Çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %86 olacak. Rüzgar hızı 4.4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:47'dir. Gün batımı ise 17:55 olarak bekleniyor.

16 Ekim Perşembe günü hava daha soğuk olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %79 olacak. Rüzgar hızı 3.13 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:49'dur. Gün batımı ise 17:52 olarak hesaplanmıştır.

17 Ekim Cuma günü hava alçak bulutlarla birlikte 20°C civarında olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %54 olacak. Rüzgar hızı 8.9 km/saat öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:49'dur. Gün batımı ise 17:52 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Özellikle 16 Ekim Perşembe günü beklenen hafif yağmur ve soğuma için hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Ayrıca, soğuyan hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınız açısından önemlidir. Vücut ısınızı korumak için önlemler almanız yerinde olacaktır.

