Samsun 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 14 Kasım'da yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C, gece ise en düşük sıcaklık 9°C olacak. Ayrıca, %88 nem ve 4.6 km/saat rüzgar hızı öngörülüyor. Hafta sonu hava koşulları ılıman hale gelecek. Cumartesi kapalı ve bulutlu hava, Pazar ise güneşli geçecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve su geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Hava durumunu kontrol etmek, etkinlik planlaması açısından faydalı olacaktır.

Cansu Akalp

Samsun'da 14 Kasım 2025 Cuma günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %88. Rüzgar hızı 4.6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı ise 17:18 olarak hesaplandı.

Hafta sonu hava koşulları ılıman hale gelecek. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 7°C olarak öngörülüyor. 16 Kasım Pazar günü hava güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 7°C bekleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü de güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 10°C tahmin ediliyor.

Yağışlı ve serin hava koşulları nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarına dikkat edilmelidir. Kat kat giyinmek, vücut direncini artırır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giyilmesi önerilir. Su geçirmeyen dış giyim de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hafta sonu açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

