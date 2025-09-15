Samsun 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında. Gece ise sıcaklık 17°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın etkisiyle dışarı çıkacak kişilerin dikkatli olması öneriliyor.

16 Eylül Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 16°C arasında değişecek. 17 Eylül Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C ile 17°C arasında olacak. 18 Eylül Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 16°C arasında hafif bir düşüş gösterecek.

Bu dönemde öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Açık hava etkinliklerinde şapka ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi de tavsiye ediliyor. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su tüketilmeli. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Bulutlu günlerde bile güneş ışınlarının cilt üzerinde etkili olabileceği unutulmamalıdır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli görünmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmak için faydalı olacaktır.