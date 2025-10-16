HABER

Samsun 16 Ekim Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 16 Ekim 2025 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gün içinde sıcaklık 17°C'ye yükselecek ve akşam saatlerinde yeniden yağmur bekleniyor. 17 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık 21°C olarak öngörülüyor. Yoğun nem oranı ise %80 civarında. Vatandaşların, yağmura karşı doğru kıyafet seçimi yapması ve şemsiye bulundurması öneriliyor. Ayrıca, bol su içmek sağlık açısından önem taşıyor. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Samsun'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde yeniden hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 17°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise yağmurlu bir hava olacak. Sıcaklık 15°C düzeyine düşecek. Gece saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 14°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 12 km olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde 17 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu durumda olacak. Sıcaklık 21°C olarak öngörülmektedir. 18 Ekim Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yine 21°C tahmin edilmektedir. Bu dönemde genel olarak yağış beklenmiyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde yağmura karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetler seçmek önemli. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak fayda sağlayacaktır. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak rahatlık sağlayacak. Rüzgarın hafif olması dışarıda etkinlikler için uygun bir hava oluşturuyor. Ancak nem oranı yüksek olacak. Bu durum hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bol su içmek ve nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir.

