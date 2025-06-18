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Samsun 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 28°C'lik yüksek sıcaklık sunacak.

Samsun 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Düşük sıcaklık ise 17°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 26°C'ye düşmesi bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın tekrar 28°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin ortasında Samsun'da görülen değerlerdir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yaz aylarında ani hava değişimleri ve sürpriz yağışlar yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Yazın yüksek UV endeksi nedeniyle güneş ışınlarından korunmak gerekir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak faydalıdır. Koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak cilt sağlığını koruyacaktır. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi de vücut sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Bu önlemler, yazın keyfini güvenli ve sağlıklı bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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