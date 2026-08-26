Suriye'de YPG, kendini feshetti! ABD'den ilk yorum geldi: "Tarihi bir an"

Suriye'de, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonuç verdi. Buna göre, Mazlum Abdi örgütün feshedildiğini ve Suriye devletine entegre olduklarını duyurdu. Bölgedeki bu tarihi gelişme dünya kamuoyunda da geniş yer buldu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kararla ilgili olarak ABD'den de ilk tepki geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HERKES İÇİN BİRLEŞİK BİR SURİYE ŞEKİLLENİYOR"

Alınan kararı 'tarihi' olarak nitelendiren Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Orta Doğu' planını işaret etti. Barrack, "Donald Trump'ın devam eden Orta Doğu Planı – Sadık bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor. Donald Trump'ın ileri görüşlü liderliği, SDF’nin Suriye devlet kurumlarına düzenli entegrasyonu için yolu açtı – geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürerek Suriyeli halka ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı" dedi.

"DÜNKÜ AYRILIKLARI YARININ ORTAK AMACINA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Barrack açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Eğitimde Kürtçe’nin tanınması ve değerli ortaklarımız Mazloum Abdi ile Ilham Ahmed’e Suriye hükümeti içinde somut rollerin sağlanması, onların liderliğine, Kürt ortaklarımızın fedakârlıklarına ve bölgesel istikrara yaptıkları yapıcı katkıya hak ettiği saygıyı gösteriyor – dünkü ayrılıkları yarının ortak amacına dönüştürüyor.

"BİR ORDU, BİR HÜKÜMET, BİR DEVLET"

İşte gerçek entegrasyonun görünümü bu: Kazananlar ve kaybedenler değil, farklı bakış açılarına sahip eski muhatapların, Suriye’nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm tasarlaması. Bir ordu, bir hükümet, bir devlet"