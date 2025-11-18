Samsun 18 Kasım Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 11°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranının %43 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19.9 km/h seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli bir hava sunacak.

19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı 10°C ile 22°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklık 9°C ile 22°C arasında olacak. 21 Kasım Cuma günü ise sıcaklık 8°C ile 22°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları genel olarak serin ve bulutlu olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın orta kuvvette esmesi açık alanlarda rüzgarın etkisini artırabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanılmak faydalı olacaktır. Gün içinde hava sıcaklıkları 20°C civarına ulaşsa da, sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.