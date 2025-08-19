HABER

Samsun 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 28°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 29°C civarında kalması bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü ise hava sıcaklığının 31°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak, şapka ve uygun kıyafetlerle korunmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif yiyecekler tercih edilerek vücudun susuz kalması önlenebilir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı düzenli aralıklarla dinlenmek önemlidir. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, hem konforlu hem de sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

