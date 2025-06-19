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Samsun 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Samsun 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 26°C’yi bulacak. Düşük sıcaklık ise 16°C olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında seyredecek. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün sunuyor.

20 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 27°C’ye yükselebileceği öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 26°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Bu günlerde hava bol güneş ışığıyla birlikte sıcak ve nemli olacak. 22 Haziran Pazar günü hava biraz daha serinleyerek 24°C’ye düşecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Hafta sonu ve takip eden günlerde hava sıcaklıkları 24-27°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaya özen göstermeleri gerekiyor.

Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için düzenli olarak su tüketilmelidir. Hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Bu önlemler, konforlu bir hafta sonu geçirmenize ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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