Samsun 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava açık olacak ve sıcaklık 24°C'ye yükselebilir. Gün boyunca sıcaklıkların 10°C ile 24°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. 20 Kasım Perşembe gününde de benzer bir hava durumu bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olurken, rüzgar hızı 9.4 km/saat seviyesinde kalacak. Kasım ayında 14°C ile 24°C arasında değişen sıcaklıklar, hava koşullarına uygun giyinmeyi gerekli kılıyor.

Samsun'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıkların artan bulutlarla birlikte 24°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 10°C ile 24°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:14 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde 20 Kasım Perşembe günü de hava açık kalacak. Yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklıkların 21°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Yüksek bulutlar arasında güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 22°C'ye kadar yükselebilir. 22 Kasım Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar çıkacak.

Kasım ayı boyunca Samsun'da hava sıcaklıkları genellikle 14°C ile 24°C arasında değişim gösterecek. Bu dönemde hava koşulları, bölgenin iklimine uygun olarak değişkenlik gösterebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Böylece günlük planlamalar daha sağlıklı yapılabilir.

