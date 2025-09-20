Samsun 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekliyor. Sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Pazar günü, 21 Eylül 2025, muhtemel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında seyredecek. Nem oranı yine yüksek. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında kalacak.

Pazartesi günü, 22 Eylül 2025, hava koşullarının daha sakin olması öngörülüyor. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında kalacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde yanınızda bir şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların 20°C civarında olması, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmenizi gerektirir. Yüksek nem oranı vücudun su kaybını artırabilir. Bol su içmeye özen göstermek önemlidir.

Samsun'da 20-22 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.