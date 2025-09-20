HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu yağışlı olacak. İşte detaylar...

Samsun 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekliyor. Sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Pazar günü, 21 Eylül 2025, muhtemel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında seyredecek. Nem oranı yine yüksek. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında kalacak.

Pazartesi günü, 22 Eylül 2025, hava koşullarının daha sakin olması öngörülüyor. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı düşecek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında kalacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde yanınızda bir şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların 20°C civarında olması, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmenizi gerektirir. Yüksek nem oranı vücudun su kaybını artırabilir. Bol su içmeye özen göstermek önemlidir.

Samsun'da 20-22 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorumAK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorum
'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.