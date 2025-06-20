HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile gözlemlenecek.

Samsun 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile gözlemlenecek. Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Cumartesi günü, hava bulutlu ve güneşli bir karışım olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Güzel havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giymeyi de ihmal etmeyin. Ayrıca, sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak ya da koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için yukarıdaki önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor! Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor!
Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' iziHastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Hastanedeki 'bıçak parası' skandalında yeni gelişme

Hastanedeki 'bıçak parası' skandalında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.