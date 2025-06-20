Samsun 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile gözlemlenecek. Sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Cumartesi günü, hava bulutlu ve güneşli bir karışım olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Güzel havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giymeyi de ihmal etmeyin. Ayrıca, sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak ya da koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için yukarıdaki önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.