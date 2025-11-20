HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 20 Kasım Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Kasım'da hava kapalı ve bulutlu olacak, gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. 21 Kasım Cuma güneşli geçerken sıcaklık 20°C olacak. 22 Kasım'da sıcaklık 23°C'ye yükselecek ve 23 Kasım'da 24°C olarak bekleniyor. Rüzgar hızı değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek, açık hava etkinlikleri için plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Samsun 20 Kasım Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17°C civarında. Gece hava sıcaklığı 10°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 7 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı ise 17:13 olarak bekleniyor.

21 Kasım Cuma günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %58 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 13 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı 17:11 olarak hesaplanıyor.

22 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 23°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %39 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 km/s düzeyinde olacak. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı 17:10 olarak hesaplanıyor.

23 Kasım Pazar günü hava sıcaklığı 24°C'ye kadar yükselecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. Nem oranı %39 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 5 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32. Gün batımı 17:09 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 20 Kasım'da beklenen kapalı ve bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. 21 Kasım ve sonraki günler daha sıcak ve güneşli geçecek. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, uygun kıyafetler seçmenizde fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde nem rahatsızlık yaratabilir. Rüzgar hızının düşük olduğu günler ise açık hava etkinlikleri için daha uygundur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.