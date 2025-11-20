Samsun 20 Kasım Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17°C civarında. Gece hava sıcaklığı 10°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 7 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı ise 17:13 olarak bekleniyor.

21 Kasım Cuma günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %58 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 13 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı 17:11 olarak hesaplanıyor.

22 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 23°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %39 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4 km/s düzeyinde olacak. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı 17:10 olarak hesaplanıyor.

23 Kasım Pazar günü hava sıcaklığı 24°C'ye kadar yükselecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. Nem oranı %39 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 5 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32. Gün batımı 17:09 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle 20 Kasım'da beklenen kapalı ve bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. 21 Kasım ve sonraki günler daha sıcak ve güneşli geçecek. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, uygun kıyafetler seçmenizde fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde nem rahatsızlık yaratabilir. Rüzgar hızının düşük olduğu günler ise açık hava etkinlikleri için daha uygundur.