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Samsun 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 21 Mayıs Çarşamba hava durumu güneşli olacak.

Samsun 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 20°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %78, rüzgar hızı saatte 12.2 km bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 21°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 23 Mayıs Cuma günü de sıcaklık 21°C civarında kalacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü hava kısmen güneşli ve parçalı bulutlu olabilir. Hafif yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Samsun'un Mayıs ayındaki genel iklimi ortalama 15°C sıcaklık ve %81 nem oranı ile karakterizedir. Bu dönemde yağışlı gün sayısı 10 civarındadır. Güneşli saatler ortalama 9.5 saattir. Bu veriler, Mayıs ayının Samsun'da genellikle ılıman ve nemli geçtiğini göstermektedir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol edin. Gerekirse yanınıza yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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