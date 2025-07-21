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Samsun 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Samsun 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %75 olacak. Rüzgar batıdan, saatte 19 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 25°C civarında ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 21°C olacak. 23 Temmuz Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 30°C gündüz, 21°C gece seviyelerinde olacak. 24 Temmuz Perşembe günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece ise 21°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Denize girmeyi planlayanlar, deniz suyu sıcaklığının 25°C olduğunu göz önünde bulundurmalı. Suya girmeden önce vücutlarını suya alıştırmaları faydalı olacaktır. Rüzgar batıdan estiği için, denizden gelen serinletici etkiden yararlanmak amacıyla kıyı bölgelerinde vakit geçirebilirler.

Samsun'da Temmuz ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 25°C civarındadır. Nem oranı %78 civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 43 mm civarındadır. Yağmurlu gün sayısı 6'dır. Güneşli saatler ise ortalama 9.8 saattir. Temmuz ayında Samsun'a seyahat edeceklerin sıcak ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir.

Samsun'da 21 Temmuz Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin, sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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