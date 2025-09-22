HABER

Samsun 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli ve ılıman olacak. İşte detaylar...

Samsun'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 24°C seviyesinde. Gündüz sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Salı günü hava 25°C olmazsa olmaz. Çarşamba günü sıcaklık 24°C olacak. Perşembe günü hava 23°C, Cuma günü ise 20°C civarlarında ölçülecek.

Hava koşulları bu dönemde ılıman ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunuyor. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Koruyucu önlemler almak önem taşıyor. Günlük aktiviteleri planlarken gölge alanlarda vakit geçirmek akıllıca olur. Ayrıca, şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı.

Hava sıcaklığı 20°C ile 25°C arasında değişecek. Hafif bir üst giysi veya ceket bulundurmak mantıklı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de uygun bir yöntemdir.

Rüzgar hafif esecek. Bu durum deniz kenarında serinletici bir etki yaratabilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarında. Yüzme için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, denize girmeden önce suyun temizliğini kontrol etmek önemli.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu takip etmek faydalı. Gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir deneyim sağlar.

