Samsun 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Rüzgarın hızı 13 km/saat ile 22 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %52 ile %67 arasında olacak.

24 Ağustos 2025 Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat ile 22 km/saat arasında değişecek. Nem oranı yine %52 ile %67 arasında olacak.

25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. Hava kısmen güneşli kalacak. Rüzgarın hızı 13 km/saat ile 22 km/saat arasında değişecek. Nem oranı da %52 ile %67 arasında olacak.

Ağustos ayı Samsun'da ortalama 43 mm yağışla yılın en kuru dönemlerinden biridir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve plaj ziyaretleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında güneş ışınları yoğunlaşmaktadır. Bu saatlerde dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmelidir. Sıcak havalarda, hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.