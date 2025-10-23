Samsun 23 Ekim Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlar görülecek. Batı ve orta kesimlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında kalacak. Pazar günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık yine 20°C civarında olacak.

Bu dönemde sağanak yağışların etkili olacağı günler var. Su baskınları ve sel riski nedeniyle dikkatli olunmalı. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Kıyılarda ise rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı bölgelerinde deniz kenarına yaklaşırken dikkatli olunmalı.

Samsun'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Planlar yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek faydalı olacak. Gerekli önlemler alınmalı.