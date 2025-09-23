Samsun 23 Eylül Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları hafifçe düşecek. 24 Eylül Çarşamba günü 24°C, 25 Eylül Perşembe günü 24°C ve 26 Eylül Cuma günü 19°C seviyesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Fakat 26 Eylül Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 26 Eylül Cuma günü için yağış ihtimali mevcut. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde rahatça çıkarabileceğiniz bir katman eklemek iyi bir fikir.

Rüzgar hızlarının hafif ve orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Bu durum kıyı bölgelerinde deniz kenarında vakit geçirenleri etkiler. Denizden gelen serin esintiler hissedilebilir. Bu nedenle deniz kenarında vakit geçirecekler için rüzgarlı havaya uygun kıyafetler tercih etmek önemli. Konforlu bir deneyim sunacaktır.

