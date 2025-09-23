HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 23 Eylül Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Samsun 23 Eylül Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları hafifçe düşecek. 24 Eylül Çarşamba günü 24°C, 25 Eylül Perşembe günü 24°C ve 26 Eylül Cuma günü 19°C seviyesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Fakat 26 Eylül Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 26 Eylül Cuma günü için yağış ihtimali mevcut. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde rahatça çıkarabileceğiniz bir katman eklemek iyi bir fikir.

Rüzgar hızlarının hafif ve orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Bu durum kıyı bölgelerinde deniz kenarında vakit geçirenleri etkiler. Denizden gelen serin esintiler hissedilebilir. Bu nedenle deniz kenarında vakit geçirecekler için rüzgarlı havaya uygun kıyafetler tercih etmek önemli. Konforlu bir deneyim sunacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Ancak 26 Eylül Cuma günü için yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek, günün ilerleyen saatlerinde rahatça çıkarabileceğiniz bir katman eklemek açısından faydalı olacaktır. Rüzgar hızları hafif ve orta seviyede bekleniyor. Bu durum kıyı bölgelerinde deniz kenarında vakit geçirenler için denizden gelen serin esintilerin hissedilmesine yol açabilir. Rüzgarlı havaya uygun kıyafetler seçmek, konforlu bir deneyim için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan ABB'ye yönelik soruşturma sonrası ilk açıklamaMansur Yavaş'tan ABB'ye yönelik soruşturma sonrası ilk açıklama
Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.