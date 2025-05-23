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Samsun 23 Mayıs Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 23 Mayıs Cuma hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir.

Samsun 23 Mayıs Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir ve bölgenin iklimine uygundur.

24 Mayıs Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 14°C olarak beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü hava güneşli geçecektir. Bu günde gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 16°C civarında seyredecektir. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru Samsun'da beklenen ortalama değerlerdir.

Samsun'un Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 15°C gündüz ve 10.8°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Yağış miktarı 87 mm, nem oranı ise %81'dir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 9, güneşli gün sayısı 10'dur. Bu veriler, bölgenin nemli ve ılıman iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek sağlığınız açısından önemlidir.

Samsun'un iklimi, özellikle Mayıs ayında doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planladığınız etkinliklerin aksamadan gerçekleşmesini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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