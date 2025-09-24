HABER

Samsun 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %72 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 24°C olacak. 26 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 19°C civarına düşecek. Bu tarihlerde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hafta sonu hava sıcaklığı 20°C civarında seyredecek. Yağışların devam etmesi de bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek, ani ısı değişimlerine karşı vücut direncini artırır. Sağanak yağışların beklendiği günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler bulundurmalısınız. Şemsiye de almak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek eşyaların güvenli bir şekilde sabitlenmesi gerekir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

hava durumu Samsun
