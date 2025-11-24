HABER

Samsun 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 24 Kasım 2025 tarihi, bulutlu ve aralıklı yağışlı bir gün olarak geçecek. Kıyı kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağması öngörülüyor. Sıcaklıklar, Kasım ortalamalarının altında 10 ila 14 derece azalacak. Rüzgar kuzey yönlerden esmeye devam edecek. Vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar artacak, hava sakinleşecektir.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 10 ila 14 derece azalması tahmin ediliyor. Kasım ayı ortalamalarının 6 ila 10 derece altında seyredeceği düşünülüyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette esse de yer yer kuvvetli olabilir. Kıyı kesimlerde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların olumsuz hava koşullarına dikkatli olmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. 25 Kasım Salı günü hava sıcaklıklarının 16°C civarında olması öngörülüyor. Hafif yağışların bu gün görülmesi bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 21°C civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava olacağı düşünülüyor. 27 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıklarının 22°C civarında olması öngörülüyor. Güneşli bir hava bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü de hava sıcaklıklarının 22°C civarında olması tahmin ediliyor. Kısmen güneşli bir hava olacağı öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının 21°C civarında olması bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının 20°C civarında olacağı öngörülüyor. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi muhtemeldir. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Trafikte dikkatli olmak olumsuzlukların önüne geçebilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almanız sağlık ve güvenlik açısından önemlidir.

hava durumu Samsun
