HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 25 Kasım Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu önemli değişiklikler gösterecek. Sıcaklıkların 6-7 derece düşmesi ve sağanak yağışların beklenmesi öngörülüyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 11.6°C, en yüksek 18.4°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise güneşli havalar ve sıcaklık artışları bekleniyor. Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak, uygun kıyafetler giymek ve önlemler almak faydalı olacaktır.

Samsun 25 Kasım Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Samsun'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişecek. Sıcaklıkların 6-7 derece düşmesi bekleniyor. Kent genelinde sağanak yağışlar öngörülüyor. Yağışlı koşullar sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 11.6°C. En yüksek sıcaklığı ise 18.4°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü hava hem bulutlu hem de güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında seyredecek.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gereklidir. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka takmak iyi bir tercihtir. Güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Rüzgarlı günlerde rüzgarlık veya yağmurluk giymek de önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak 25 Kasım Salı günü Samsun'da sağanak yağışlar bekleniyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte yağışlar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşmeler olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı önlem almak sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Heyecan başladı; gözler Türkiye'nin adayındaHeyecan başladı; gözler Türkiye'nin adayında
Son dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuşSon dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.