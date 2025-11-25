Samsun 25 Kasım Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişecek. Sıcaklıkların 6-7 derece düşmesi bekleniyor. Kent genelinde sağanak yağışlar öngörülüyor. Yağışlı koşullar sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 11.6°C. En yüksek sıcaklığı ise 18.4°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü hava hem bulutlu hem de güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında seyredecek.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gereklidir. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka takmak iyi bir tercihtir. Güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Rüzgarlı günlerde rüzgarlık veya yağmurluk giymek de önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak 25 Kasım Salı günü Samsun'da sağanak yağışlar bekleniyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte yağışlar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşmeler olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı önlem almak sağlık açısından önemlidir.