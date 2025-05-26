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Samsun 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 26 Mayıs Pazartesi hava durumu çok bulutlu olacak.

Samsun 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, çok bulutlu olacak. Sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde de akşam saatlerine kadar benzer yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak.

Geçmiş günlerde, 27 Mayıs Salı günü daha serin bir hava yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 14°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, hava koşullarına bağlı olarak özellikle kıyı kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İç kesimlerde de akşam saatlerine kadar benzer yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınız için yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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