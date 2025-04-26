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Samsun 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak.

Samsun 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşulları düzelecek. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde, Samsun'da ortalama gündüz sıcaklıkları 12°C ile 21°C arasında değişiyor.

27 Nisan Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü hava açık olacak. 29 Nisan Salı günü hava bulutlanacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C ile 16°C, gece sıcaklıkları ise 6°C ile 13°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olun. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almayı unutmayın. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacağı için kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkili olabileceğini göz önünde bulundurun. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edebilir veya şemsiye kullanırken dikkatli olabilirsiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, olası değişikliklere hızlıca uyum sağlamanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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