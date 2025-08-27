HABER

Samsun 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif bulutlu olacak.

Samsun'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif bulutlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gökyüzünün daha da bulutlanması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 19°C civarında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu, havanın biraz daha nemli hissedilmesine neden olabilir. Yağış ihtimali düşük. Ancak öğleden sonra kısa süreli izole gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.

28 Ağustos Perşembe günü hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 29°C, gece 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı yine %70 civarında olacak.

29 Ağustos Cuma günü de hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C, gece ise 20°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yine %70 civarında olacak.

30 Ağustos Cumartesi günü güneş ışığının bol olması bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %70 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak olacağı düşünülüyor. Öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle su tüketimine özen gösterilmeli. Aşırı sıcaklardan korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın hafif esmesi, deniz kenarında vakit geçirecekler için uygun koşullar sunar. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Hava raporları düzenli olarak takip edilmelidir.

