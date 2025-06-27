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Samsun 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da, 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak.

Samsun 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da, 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 27°C ile 17°C arasında değişecek. Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. Pazartesi günü, kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 18°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle, özellikle Pazar ve Pazartesi günleri için plan yaparken dikkatli olunmalı. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Samsun'da bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-28°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %53 ile %71 arasında seyrediyor. Bu koşullarda açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle su kaybı yaşanabilir. Bu nedenle bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Gündüzleri güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Cilt koruması için güneş kremi sürülmesi tavsiye edilir.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak fayda sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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