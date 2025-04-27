Samsun 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir.

Samsun'un Nisan ayı genelinde ortalama 10 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 7 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır. Hava koşullarına hazırlıklı olmak ve günlük planlarınızı buna göre düzenlemek, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.