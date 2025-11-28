HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 28 Kasım Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 21°C'ye kadar yükselecek. Ilıman bir gün beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. 29 Kasım Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar yaşanacak. Ancak, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi günleri sağanak yağışlar etkili olacak. Hava koşulları değişkenleşecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve ayakkabılar tercih etmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Samsun 28 Kasım Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 21°C'ye kadar yükselecek. Ilıman bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 21°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Nem oranı %89. Rüzgar hızı ise 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 17:10.

29 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 21°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 12°C'ye düşeceği öngörülüyor. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 10°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıksa 16°C ile 8°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Pazar ve Pazartesi günleri hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olacağı bu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin sağlam yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Eğer mümkünse şemsiye kullanmaktan kaçınmak daha uygun olabilir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek gereklidir. Planlarınızı esnek tutmak da önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14'üncü Leo İstanbul'daPapa 14'üncü Leo İstanbul'da
621 hakim ve savcının ataması yapıldı! 621 hakim ve savcının ataması yapıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.