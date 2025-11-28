Samsun 28 Kasım Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 21°C'ye kadar yükselecek. Ilıman bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 21°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Nem oranı %89. Rüzgar hızı ise 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 17:10.

29 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 21°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 12°C'ye düşeceği öngörülüyor. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 10°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıksa 16°C ile 8°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Pazar ve Pazartesi günleri hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olacağı bu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin sağlam yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Eğer mümkünse şemsiye kullanmaktan kaçınmak daha uygun olabilir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek gereklidir. Planlarınızı esnek tutmak da önem taşır.