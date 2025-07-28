HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirlenecek.

Samsun 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirlenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 32°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 32°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 31°C civarında olacak. Bu günlerde bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar hakim olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmayı sağlar. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun başlıklar takmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmada önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarını hızla tüketebilir. Bu nedenle su tasarrufu yapmak, kişisel ve çevresel fayda sağlar. Kısa süreli duşlar almak ve suyu gereksiz yere akıtmamak, suyun verimli kullanılmasına katkıda bulunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldıHakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı
Bursa'da termometreler rekorları zorladı: Kavurucu sıcaklar hayatı felç EttiBursa'da termometreler rekorları zorladı: Kavurucu sıcaklar hayatı felç Etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Google'dan 6 Şubat depremi itirafı!

Google'dan 6 Şubat depremi itirafı!

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.