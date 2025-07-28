Samsun 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirlenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 32°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 32°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 31°C civarında olacak. Bu günlerde bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar hakim olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmayı sağlar. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun başlıklar takmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmada önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarını hızla tüketebilir. Bu nedenle su tasarrufu yapmak, kişisel ve çevresel fayda sağlar. Kısa süreli duşlar almak ve suyu gereksiz yere akıtmamak, suyun verimli kullanılmasına katkıda bulunur.