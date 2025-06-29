Samsun 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında olacak. Rüzgar hafif esilecek. Kuzeyden 10-15 km/sa hızında esecek.

30 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. 1 Temmuz Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor. 3 Temmuz Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü de kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. 29 Haziran Pazar günü yerel kaynaklara göre bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gerekirse planlarını esnek tutmalıdırlar. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması sağlar. Serinletici içecekler tüketmek ve aşırı sıcaklardan korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan kaçınmak için önemlidir. Bu, olası kazaları önleyecektir.