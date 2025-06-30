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Samsun 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu, kısa süreli sağanaklarla birlikte 26°C civarında olacak.

Samsun 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu, kısa süreli sağanaklarla birlikte 26°C civarında olacak. Bu, yaz aylarında sıkça karşılaşılan hava koşullarından biridir. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 28°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Genellikle güneşli bir hava hakim olacak. 3 Temmuz Perşembe günü yer yer sağanakların görülmesi olasıdır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Ani sağanak yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca olacaktır.

Samsun'un iklimi, Karadeniz'e kıyısı olması nedeniyle nem oranının yüksek olduğu bir bölge olarak bilinir. Nemli günlerde terleme yoluyla vücudun su kaybını dengelemek için su tüketimine özen gösterilmelidir. Nemli hava koşulları ciltte tahrişe neden olabileceğinden, cilt bakımına dikkat edilmelidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Ancak ani sağanak yağmurlar da görülebilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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