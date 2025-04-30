Samsun 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Samsun'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Samsun'un Nisan ayı ortalama değerleriyle uyumludur. Nisan ayında ortalama gündüz sıcaklığı 11.5°C, gece sıcaklığı ise 6.6°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 10°C olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü alçak bulutlar hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında seyredecektir. 3 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 1 Mayıs'taki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısısının korunmasına yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.