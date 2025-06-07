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Samsun 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 7 Haziran Cumartesi hava durumu parlak güneş ışığıyla birlikte 25°C civarında olacak.

Samsun 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Samsun'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığıyla birlikte 25°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 8 Haziran Pazar günü sıcaklık 25°C, 9 Haziran Pazartesi günü 26°C ve 10 Haziran Salı günü de 26°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olabileceğini unutmamak gerekir.

Açık hava aktivitelerine katılırken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve uygun kıyafetlerle korunmak da gereklidir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır.

Samsun'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olduğu söylenebilir. Planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, güneşin etkilerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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